Photo: 門岡 明弥 ROOMIE 2025年7月18日掲載の記事より転載 妻から「なんだかモバイルバッテリーが膨れてきてるんだけど」と相談を受けました。とりあえず使うのをやめるよう伝えたものの、もし突然発火でもしたら怖すぎる！と思い、急いで壊れたモバイルバッテリーの正しい処分方法を調べることに……。回収先が少ない モバイルバッテリー、お餅み