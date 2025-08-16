◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(16日、東京ドーム)長嶋茂雄さんの追悼試合で始球式を務めた松井秀喜さんが自身の投球を振り返りました。6月3日に89歳で亡くなった長嶋茂雄さんの追悼試合として開催された伝統の一戦で、セレモニアルピッチで投手を務めたのは、長嶋さんの監督時代の教え子で巨人の第62代4番打者・松井秀喜さんでした。打者には王貞治さんと原辰徳さんが両打席にそれぞれ入り、捕手は阿部慎之助監督、審判に高橋由