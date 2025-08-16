歌手の和田アキ子（75）が16日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。1日に飲む水の量を明かした。この日のメールテーマは「これがないと生活できない」。和田は「あたしは生活できないっていう意味では、真面目に水がないとダメですね」と明言した。「今シェーグレン（症候群）っていう病気で、目と喉が渇くんですよ」と明かすと、「水1日3