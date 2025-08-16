まだ終わっちゃいない──。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、15日、萩生田光一元政調会長（61）の政策秘書が東京地検特捜部に政治資金規正法違反（虚偽記載）の罪で略式起訴された。この事実が報じられると、ヤフーニュースのコメント欄は瞬く間に投稿が1000件を超えた。裏金事件への関心が依然、高いことがわかるというものだ。【もっと読む】「高市早苗首相」誕生睨み復権狙い…旧安倍派幹部“オレがオレが