第2ラウンド、通算10アンダーで4位の岩井明愛＝コロンビアエッジウオーターCC（共同）【ポートランド（米オレゴン州）共同】米女子ゴルフのポートランド・クラシックは15日、オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターCC（パー72）で第2ラウンドが行われ、12位で出た岩井明愛が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算10アンダーの134で4位に浮上した。首位とは2打差。68の勝みなみは通算6アンダーの20位、竹田麗央と