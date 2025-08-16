【小沢コージ クルマは乗らなきゃ語れない】【写真】スバルが作った自動車アプリ「スバロード」一体どこが凄い？ ホントに楽しい？ホンダ N-ONE e:（車両価格：￥2,699,400／税込み〜）何度も言ってるが予想以上に普及してない日本市場のバッテリーEV（以下BEV）。一部中国では売れてるとは言え、EV推進派には反省の弁を頂きたいほどだが、それでも気になる新型BEVが登場した。8月頭に予約受注を開始した軽コンパクト、ホ