【モデルプレス＝2025/08/16】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が月16日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】誠子「彩りが綺麗」と話題の手作り弁当◆誠子、手作りの長野弁当を披露誠子は「長野おべんとう」と題し、アスパラのくるみ和えや玉ねぎのナムル、卵焼き、かぼちゃの煮物など、手作りのおかずを詰めた弁当を披露。さらに「お野菜はすべて下條村のおばあちゃん達が育ててくれたも