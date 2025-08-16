（台北中央社）台湾で今月、第2次世界大戦に関する人々の記憶をまとめた書籍2冊が出版された。台湾人日本兵の出征や空襲、疎開、闇市での体験などが収録されており、15日に台北市内で行われた関連イベントで関係者は、二度とこのような戦争が起きてほしくないと強調した。出版されたのは「終戦八十全民写史」と「氷封的記憶」。台湾に関する歴史資料の収集・整理に取り組む呉三連台湾史料基金会と前衛出版社が手掛けた。同基金会の