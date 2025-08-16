女優の瀬戸朝香（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。息子に撮影してもらったサンセット写真を披露した。海でのサンセット写真や動画を複数枚投稿。「Photoby息子」と息子が撮影してくれたことを明かし、「この写真めっちゃ好き」とつづった。ハッシュタグでは「#海」「#夕焼け」「#シルエット」と付け加えた。瀬戸は2007年に井ノ原快彦と結婚。2010年3月に長男、2013年11月に長女を出産。数日前の投稿で英国に