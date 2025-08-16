巨人の王貞治氏が１６日の「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」（巨人―阪神戦＝東京ドーム）のセレモニアルピッチで打者役を務めた。豪華役者がそろった。セレモニアルピッチには松井秀喜氏が投手役を務めたほか、原前監督や高橋由元監督、阿部監督らが集結。王氏は左打席に立って松井氏の投球を見守ると、ノーバウンドでミットに収まったことを確認して大きくバットを振った。大役を終えた王氏は「皆さんが待ちに待った日でね