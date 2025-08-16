気象庁は人工知能（ＡＩ）を使った気象予報モデルの開発に乗り出す。過去の膨大な観測データをＡＩが自ら学ぶ技術「深層学習」を活用して予測する仕組みで、２０３０年頃の導入を目指す。従来の予報モデルとの併用で、台風の進路予想を高精度化するほか、短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」の発生を迅速に予測し、防災対策につなげる。同庁は現在、気温や風向き、大気中の水蒸気量などの観測データをスーパーコンピューター