全国各地の川や湖で相次ぐ水難事故は、午後１〜４時台の明るい時間帯に多発していることが、水辺での事故などを調査する公益財団法人・河川財団の分析でわかった。昼食後の気の緩みや疲れなどが原因とみられ、専門家はライフジャケット着用の徹底を呼びかけている。水難事故の要因は様々で、子どもから高齢者まで年齢に関係なく起きている。河川財団は、２００３年から２４年に報道された川や湖などでの水難事故３９２０件を