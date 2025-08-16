福井県敦賀市の山里に「天国とつながるポスト」が設置され、２００通を超える便りが寄せられた。亡くなった人を思い、残された人が書いた手紙だ。悲しみや喪失感から立ち直る支えとする「グリーフケア」の一環で、同様の動きは各地で静かに広がっている。（敦賀支局高山智仁）敦賀市の愛発（あらち）公民館に、二つのポストが並んでいる。故人への手紙を送る「亡き人へのポスト」と、残された人が故人の気持ちになって自分自