阪神の才木浩人投手（26）があす17日の巨人戦（東京D）に先発する。この日は敵地でキャッチボールなどで最終調整。きょう16日から左肘じん帯損傷で離脱していた、巨人の主砲・岡本が復帰した中で「注意しないといけない打者が多いかなと思います。その中の一人として、しっかり抑えられるようにいけたらいいかなと思います」と警戒した。きょう16日の2戦目は村上が先発。ダブルエースとしてチームをけん引する2人が同一カー