「ミスタープロ野球」として親しまれ、６月に８９歳で亡くなった読売巨人軍の長嶋茂雄・終身名誉監督を悼み、巨人は１６日の東京ドームでの阪神タイガース戦を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催した。巨人の監督、コーチ、選手全員が永久欠番となっている長嶋さんの背番号「３」のユニホームを着用してプレーした。試合前のセレモニアルピッチでは、球団ＯＢで米大リーグ、ヤンキースでも活躍したまな弟子の松井秀喜