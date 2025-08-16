ロシアのウクライナ侵攻後、初めて対面での米ロ首脳会談が16日にアメリカ・アラスカ州で開かれましたが、戦闘の停止につながる合意には至りませんでした。アメリカトランプ大統領「（停戦）合意に達するチャンスはあるが、今回は到達できなかった。残っているのはごくわずかな点だけです」アメリカのトランプ大統領は会談後の共同記者会見で、成果として目指していた停戦の合意に近づくことはできなかったことを明らかにしました