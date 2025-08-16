◆イースタン・リーグ日本ハム―ロッテ（１６日・エスコン）日本ハムの二刀流ドラ１・柴田獅子投手が、「２番・投手兼ＤＨ」のリアル二刀流としてプロ入り初の、投手＆打者同時出場を果たした。先発投手としてマウンドに上がると、最速１５１キロの直球を中心に２回１安打無失点。ロッテ・角中を空振り三振に斬るなど４三振を奪った。初回のマウンドを降りて、即打席に入った初回の第１打席は、石川柊の１４６キロの直球に空