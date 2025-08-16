◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月16日東京D）巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催。阿部慎之助監督（46）が試合前のミーティングで長嶋さんに白星を届けることを誓った。巨人の公式Xで公開された動画で、指揮官は「今日はこういう素晴らしい試合になるんだけど、みんな全員背番号3付けてやるんだけど、なかなかね、たぶんこれ一生に一度だと思