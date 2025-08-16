お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（56）が16日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。同郷の大物女優について語った。「サンドウィッチマン」は今年2月に福島県会津若松市観光大使に就任。それを記念して6月9日放送のテレビ朝日「帰れマンデー見っけ隊!!＆10万円でできるかな2本立て3時間SP」（月曜後7・00）では福島県会津若松市を訪れ萬田久子、宮川大輔と共演し