◆プロ・アマ交流戦巨人３軍０―２慶大（１６日・Ｇ球場）左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していたドラフト１位・石塚裕惺内野手の復帰２戦目は３打数無安打だった。「１番・遊撃」で先発出場。初回の第１打席は二飛、３回２死の第２打席は左飛、５回２死一、二塁の第３打席は遊ゴロだった。６回の守備から交代した。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催されたこの試合。「全員が３番着けていてあり得