◆プロボクシング▽ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級（約５２・１６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・昼田瑞希（判定３―０）同級８位ナオミ・カルデナス（８月１５日＝日本時間１６日、米カリフォルニア州チュマッシュ・カジノ・リゾート）ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者・昼田瑞希（２９）＝三迫＝が、挑戦者の同級８位ナオミ・カルデナス（２６）＝メキシコ＝を３―０の判定で下し、５度目の防衛に成功した。