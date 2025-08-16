モニュメントと記念撮影する、長嶋茂雄さんの追悼試合に訪れたファン＝16日、東京ドーム「ミスタープロ野球」と呼ばれ、6月に死去した長嶋茂雄さんの追悼試合として16日、巨人―阪神が東京ドームで行われた。巨人の選手は、長嶋さんの代名詞である背番号「3」のユニホームを着用してプレーした。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれて開催された。始球式は巨人入団から長嶋さんに指導を受け、ヤンキースなど米大リーグ