ボーンマス戦でプレーするリバプールの遠藤（右から2人目）＝15日、リバプール（ロイター＝共同）【リバプール（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグ開幕戦で15日、昨季王者のリバプールがボーンマスを4―2で下し、白星発進した。昨季までFWとして活躍したジョタさんがオフに交通事故に遭って28歳で死去し、試合前には追悼セレモニーがあった。途中出場した遠藤航は「常に彼のことは忘れたくないという思いは、