盲学校などに「アイゴ」の寄贈を行っている柿島光晴さん（左）＝5月、高知市全盲のアマチュア囲碁棋士として全国の盲学校や視覚特別支援学校を回り、指導や視覚障害があっても遊べる碁盤「アイゴ」の寄贈を行っている男性がいる。日本視覚障害者囲碁協会代表理事でアマチュア四段の柿島光晴さん（47）は「アイゴは障害の垣根をなくすコミュニケーションツール。盤上では障害の有無が関係なくなる瞬間があり、囲碁の楽しさを伝え