全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、第３試合で京都国際（京都）は尽誠学園（香川）との３回戦に臨んだ。京都国際のアルプス席では、先発酒谷佳紀投手の父で、３２年前に夏の甲子園のマウンドに立った敏さん（４９）が活躍を見守った。敏さんは１９９３年夏、育英（兵庫）で投手として甲子園に出場。決勝では２番手投手として同高の優勝に貢献した。この日、酒谷投手にとって甲子園初のマウンドとなった。敏さんも３２