手取り25万円の収入で暮らす中、毎月の固定費が20万円近くになると「これって普通なのかな？」と気になる人もいるでしょう。 この記事では、統計データをもとに34歳以下の単身世帯における平均消費支出と比べながら、固定費を抑えるための具体的なヒントをお伝えします。 単身世帯の平均生活費 総務省統計局の「家計調査／家計収支編 単身世帯 2024年」によると、34歳以下の単身勤労者世帯における1ヶ月の生活