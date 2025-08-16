ドランクドラゴンの鈴木拓が１５日、Ｘを更新。電車の網棚の荷物で置引き被害に遭ったことを明かした。鈴木は「置き引きにあった」と切り出し「棚の上に自分の荷物を置いていたらそれをサラリーマン風の男が取っていこうとした」と状況を説明。気づいた鈴木はすぐに自分の荷物を取り返し「私人逮捕しようと思った」ものの、「その時車両は僕しか居なくて動画もとってないので証拠がないので捕まえることが出来なかった」と残