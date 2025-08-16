気象庁は１６日、埼玉県と静岡県に記録的短時間大雨情報を出した。同庁によると、午後２時１０分までの１時間に埼玉県川口市付近で約１１０ミリの雨が降った。また、午後２時２０分までの１時間に浜松市北部平野部付近で約１２０ミリの雨が降った。