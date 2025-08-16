歌手、タレントのアグネス・チャン（６９）が１６日、都内で、２０日発売の新著「７０歳ひなげしはなぜ枯れない−心も体もしなやかでいるための４５のヒント−」（ワニブックス）の発表会見と、発売当日に迎える７０歳を祝うバースデーライブを行った。７０歳を目前にしても若さと健康を保つ秘けつを「例えば食事とかは、自分の体質に合ったものを食べる。あまり太らないとか…」と説明。実際、デビュー時からほとんど体形や