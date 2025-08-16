名古屋駅から徒歩6分、路地裏にひっそり佇む焼き菓子専門店「Buttery（バタリー）」。香り高い発酵バターを贅沢に使用したスイーツが人気です。この夏、本店・オンラインショップ限定で、チョコレートとフルーツを組み合わせた新作『Butteryショコラフリュイサンド』が登場。さらに、81枚入りの豪華アソート『バタリークッキーリュクス』には新フレーバーが仲間入り