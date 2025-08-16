○ドジャース3−2パドレス●＜現地時間8月15日ドジャー・スタジアム＞サンディエゴ・パドレスが同地区2位ドジャースとの首位攻防戦を黒星スタート。4番手としてリリーフ登板した松井裕樹投手（29）は3試合連続の無失点投球を果たした。地区首位として3連戦を迎えたパドレスは2回表、7月末のトレード期限で加入したラモン・ロレアノが18号ソロを放ち、左腕クレイトン・カーショーから先制に成功。しかし、3回裏に2番