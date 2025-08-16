気象庁は、埼玉県と静岡県で猛烈な雨が降っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】埼玉・静岡周辺の雨雲の様子午後2時過ぎまでの1時間に、埼玉県川口市付近で約110mm、静岡県浜松市北部平野部付近で約120mmの猛烈な雨が降ったと見られています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意してください。（ANNニュース）