◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）元巨人の王貞治氏＝ソフトバンク球団会長＝が１６日、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われた阪神戦のセレモニアルピッチに「背番号３」をつけてサプライズ登場。左打席に立ち、右打席に入った原辰徳氏とともに松井秀喜氏の投球を見届けた。６月３日に８９歳で永眠した長嶋さんと「ＯＮコンビ」として巨人、日本球界を先導してきた王氏。追悼試合について「