【MLB】カブス 2ー3 パイレーツ（8月15日・日本時間16日／シカゴ）【映像】「6インチも高く…」誠也、憮然の“誤審”（実際の様子）カブスの鈴木誠也外野手が「2番・ライト」でパイレーツ戦に先発出場。同点で迎えた8回、不運な判定で見逃し三振となると、打席内で不満をあらわに。MLB公式のデータサイト上でも明らかなボール球だったこともあり、ファンたちからは同情の声が漏れている。問題のシーンは2ー2