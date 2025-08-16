◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦京都国際―尽誠学園（１６日・甲子園）京都国際（京都）は初回、２番・長谷川瑛士と４番・清水詩太の安打で２死一、二塁とすると、相手失策から１点を先制した。追う尽誠学園（香川）は５回、８番・上村龍白の安打と二つの四球で二死満塁の好機を作ると、４番・広瀬賢汰が右前へ逆転の２点適時打。４番、エース、主将を兼ねるチームの大黒柱が流れを呼び寄せた。１点を