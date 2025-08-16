◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡの山本祐大捕手が２試合連発となる２号ソロで追加点をあげた。２回先頭、高橋宏のカーブを強振。打球はそのまま左翼スタンドに突き刺さった。ダイヤモンドを一周し、ベンチ前でデスターシャも披露。女房役がこの日プロ初先発の竹田を援護した。