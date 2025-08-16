◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）阪神・森下翔太外野手が７月１５日・中日戦（甲子園）以来、約１か月ぶりのシーズン自己最多更新１７号先制２ランを放った。０―０の初回１死二塁。２ボール１ストライクから井上の変化球をフルスイングで捉え、左翼バルコニー席まで運んだ。この日は、長嶋茂雄さんの追悼試合。阪神が誇る若き大砲が、力強く突破口を開いた。