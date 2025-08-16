豪雨災害で大規模な断水が発生し、復旧作業が続いていている姶良市は、8月分の水道料金は基本料金だけ徴収し、使用した分の水道料金は無料とすることにしました。 これはきょう16日、市が発表したもので、9月に徴収することになる8月分の水道料金に適用します。対象は、姶良市全域です。 断水の影響がなかった地域も、飲料水の提供したり水栓を開放したりして、断水となった市民を支援しているとして無料の措置を取ったというこ