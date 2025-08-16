１５日、演技する斉藤瑞己（左）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／胥氷潔）【新華社成都8月16日】ワールドゲームズ成都大会は15日、エアロビックミックス・ペアの決勝が行われ、日本の斉藤瑞己、北爪凜々組が金メダルを獲得した。１５日、３位となったウクライナのハライダ（右）とクラシュビリの演技。（成都＝新華社記者／杜子璇）１５日、演技する斉藤瑞己（左）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／胥氷潔）１５日、演技