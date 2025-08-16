◇第107回全国高校野球選手権3回戦京都国際―尽誠学園（2025年8月16日甲子園）尽誠学園（香川）が、0―1の5回2死満塁から広瀬賢汰（3年）の右前2点適時打で逆転に成功した。「4番・投手」で先発した広瀬。初回に味方守備のミスも重なり1点を失ったが、バットでしっかりやり返した。高校野球は来春からDH制が導入される。どんどん少なくなるであろう「エースで4番」の活躍に球場は盛り上がった。ネットでは「自ら