◇セ・リーグ阪神―巨人（2025年8月16日東京D）阪神・森下翔太外野手（25）が、巨人戦の初回1死二塁から左翼スタンドへ先制2ランを放った。この日は、6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催。自己最多を更新する17号アーチで貴重な先制点を呼び込んだ。