台湾の都市に多く存在する「三線道路」大阪の御堂筋を走っていると、その独特の構造に気付かされます。進行方向が同じ車線同士の間に、謎にも感じられる並木のある分離帯があるのです。 【なるほど！】御堂筋のルーツ？ これが台湾の「三線道路」です（画像）この「車道の中の並木」のメリットは「緑があって和む」「歩行者にとって安全」といったところでしょう。一方で、運転者側からすると車線変更が容易ではなく「右左折の