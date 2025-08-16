１５日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された船外活動を行う陳冬（左）、王傑両飛行士。（北京＝新華社記者／殷家捷）【新華社北京8月16日】中国の宇宙ステーションに滞在中の有人宇宙船「神舟20号」の乗組員が15日、3回目の船外活動を無事完了した。陳冬（ちん・とう）、陳中瑞（ちん・ちゅうずい）、王傑（おう・けつ）の3飛行士がロボットアームと地上職員の支援の下、緊密に連携。船外に出た陳冬、王傑両飛