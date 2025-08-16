本日2025年8月16日にプレデビュー4周年の記念日を迎えたBE:FIRSTが、初となるベストアルバム『BE:ST』を10月29日に発売することが決定した。ベストアルバムは、プレデビュー曲「Shining One」から最新曲「空」、さらに新曲を含めBE:FIRSTの集大成となる合計32曲のベストソングを収録した2枚組となる。LIVE盤には初のワールドツアー＜BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-＞よりニューヨーク公演が収録され、MV盤には新曲を