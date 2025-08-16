2025年8月23日（土）・24日（日）の2日間、香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園で、中四国最大級の野外ロックフェス「MONSTER baSH 2025」が開催されます。通称「モンバス」として親しまれ、今年で25周年を迎えるこのイベントは、2つのメインステージで人気アーティストのライブが交互に楽しめるのが大きな魅力です。この記事では、出演アーティスト情報から、会場へのアクセス方法、JR四国が運行する臨時列車の情報まで、フェ