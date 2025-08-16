カーショーは6回1失点の好投…ドジャース再び首位に並ぶ米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でパドレスと戦い3-2で勝利した。先発して6回1失点と好投し、7勝目を挙げたのが37歳の大ベテラン、クレイトン・カーショー投手。敵将が「強い尊敬を覚える」と脱帽の様子だ。カーショーは2回、ロレアーノにソロ本塁打を浴び先制を許したものの、6回までに許した安打は2本だけ。奪三振は3つに過ぎないが、丁寧にコー