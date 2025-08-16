天皇皇后両陛下のモンゴル訪問のハイライトは、天皇陛下がビオラで馬頭琴交響楽団と共演された“音楽交流”でした。小さい頃からバイオリンやピアノに親しみ、ビオラの合奏で人とつながってこられた天皇陛下。“歩み”と“交流”にスポットを当てます。■自ら親善にひと役買われた晩さん会の共演――７月のモンゴル訪問の晩さん会で、ビオラを演奏される天皇陛下ですね。モンゴル訪問での印象的な場面でした。天皇皇后両陛下は７月