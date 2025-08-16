いよいよ本日2025年8月16日(土)、神宮外苑花火大会が開催される。14時過ぎに公式SNSにて開催決定が発表された。【画像】都心の街並みを花火の光が照らし出す様は圧巻都心の街並みを花火の光が照らし出す天気予報専門メディア「tenki.jp」によると、東京都新宿区は14時の時点で30度を超える気温。14時発表では、打ち上げ開始となる19時台で、新宿区の天気は「晴れ」、気温28度、降水確率は10％の予報となっている。例年に増して暑さ