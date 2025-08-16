女優の観月ありさ（48）が16日に自身のインスタグラムを更新。女優の深田恭子（42）との仲睦まじいプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。「お久しぶりに恭ちゃん登場ドラマ終わりに駆けつけてくれました」とつづり、深田恭子と顔を寄せ合うツーショットをアップ。「お互いお仕事が忙しく。かなり久しぶりにお会い出来たのだけど。相変わらず美しく可憐で可愛らしい恭ちゃんです撮影終わりでスッピンなのにも