アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が16日、自身のインスタグラムを更新。「弟との夏休み」とつづり、かわいらしい2ショットを公開した。【写真】「弟との夏休み」“弟”との2ショットで“姉”の顔にじませる鎮西寿々歌投稿では、仲良く寄り添う2ショットを3枚アップ。「（本当の弟ではなく、アソビスタッフさんの息子くんです 撮影現場に遊びに来てくれました）」と紹介し、“弟”のようにかわいがる様子を披